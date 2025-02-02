2 Şubat 2025 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Now TV Yayın Akışı: Bugün hangi diziler ekranda?

2 Şubat 2025’te Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, ve NOW ekranlarında dizi ve filmler izleyicilerle buluşacak. Hem gündüz hem de gece kuşağında dizi, film, yarışma ve haber programları reyting rekorları kırmak için yarışacak.
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında pazar günü neler yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Şubat 2025 TV yayın akışı:
06:00 Beni Böyle Sev
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
14:00 Seksenler
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Sandık Kokusu
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha
05:30 Güzel Köylü
06:30 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:20 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
17:00 Sen Ağlama İstanbul
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
05:00 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Başka Bir Gün
14:45 Bir Gece Masalı
16:00 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2025
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