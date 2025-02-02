2 Şubat 2025 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Now TV Yayın Akışı: Bugün hangi diziler ekranda?

2 Şubat 2025’te Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, ve NOW ekranlarında dizi ve filmler izleyicilerle buluşacak. Hem gündüz hem de gece kuşağında dizi, film, yarışma ve haber programları reyting rekorları kırmak için yarışacak.

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında pazar günü neler yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Şubat 2025 TV yayın akışı: