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  4. 2 Şubat 2025 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Now TV Yayın Akışı: Bugün hangi diziler ekranda?

2 Şubat 2025 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Now TV Yayın Akışı: Bugün hangi diziler ekranda?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.02.2025 14:05
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2 Şubat 2025 tarihinde, Star TV, Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV ve diğer büyük kanallarda izleyicilerle buluşacak heyecan dolu programlar ekranlarda olacak. Dizi, film, yarışma ve haber programları bugün reytinglerde zirveye oynayacak.

2 Şubat 2025’te Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, TRT 1, ATV, ve NOW ekranlarında dizi ve filmler izleyicilerle buluşacak. Hem gündüz hem de gece kuşağında dizi, film, yarışma ve haber programları reyting rekorları kırmak için yarışacak.

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında pazar günü neler yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 2 Şubat 2025 TV yayın akışı:

BU AKŞAM TV'DE NE VAR?

TRT YAYIN AKIŞI

TRT YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

14:00 Seksenler

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

SHOW YAYIN AKIŞI

SHOW YAYIN AKIŞI

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Sandık Kokusu

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

STAR YAYIN AKIŞI

STAR YAYIN AKIŞI

05:30 Güzel Köylü

06:30 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:20 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

17:00 Sen Ağlama İstanbul

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

 05:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Başka Bir Gün

14:45 Bir Gece Masalı

16:00 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2025

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