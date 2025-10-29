29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla kutlanıyor! İşte ünlülerin mesajları

Cumhuriyetimizin 102’nci yılı, yurdun dört bir yanında gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sokaklar bayraklarla donatılırken, ünlü isimler de bu anlamlı günde duygularını sosyal medyada paylaştı.

Atatürk’e olan sevgi ve Cumhuriyet’e duyulan minnettarlıkla yapılan paylaşımlar, sosyal medyayı kırmızı-beyaza boyadı. Ünlülerden gelen mesajlar hem duygulandırdı hem de birlik ruhunu bir kez daha hissettirdi.