29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gururla kutlanıyor! İşte ünlülerin mesajları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi ünlü isimlerin paylaşımlarında da hissedildi. Sosyal medya, Atatürk ve Cumhuriyet temalı mesajlarla adeta kırmızı-beyaza büründü.

Cumhuriyetimizin 102’nci yılı, yurdun dört bir yanında gurur ve coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sokaklar bayraklarla donatılırken, ünlü isimler de bu anlamlı günde duygularını sosyal medyada paylaştı.

Atatürk’e olan sevgi ve Cumhuriyet’e duyulan minnettarlıkla yapılan paylaşımlar, sosyal medyayı kırmızı-beyaza boyadı. Ünlülerden gelen mesajlar hem duygulandırdı hem de birlik ruhunu bir kez daha hissettirdi.

"ATATÜRK'E VE SİLAH ARKADAŞLARINA MİNNETLE..."

Ediz Hun

"Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun."

Türkan Şoray

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…"

Tarkan

Gülben Ergen

Demet Özdemir

