5 adımda Jennifer Aniston’ın gençlik sırları! 20 yaşında görünen oyuncu: “Botoks bana iyi gelmiyor...”

TAKVİYELERİ VE ENERJİ İÇİN SU

Cildinin parlak ve canlı görünmesi için su içmeyi çok önemsediğini belirten Jennifer Aniston, her gün 2-3 litre su içmeye özen gösteriyor. Günde üç ila dört 650 mL’lik su şişesi içmeyi hedefleyen Aniston, suyunu yanında taşıyor. Yeni bir takviyeye başlamadan önce her zaman doktoruna danışan Aniston, cilt ve eklem sağlığı için kolajen peptidler, kalp ve beyin fonksiyonu için omega-3 balık yağı ve sindirim ve bağışıklık için probiyotik aldığını söylüyor.