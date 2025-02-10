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  4. 5 adımda Jennifer Aniston’ın gençlik sırları! 20 yaşında görünen oyuncu: “Botoks bana iyi gelmiyor...”

5 adımda Jennifer Aniston’ın gençlik sırları! 20 yaşında görünen oyuncu: “Botoks bana iyi gelmiyor...”

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
10.02.2025 13:03
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Hollywood’un tanınmış ve sevilen aktrislerinden biri olan Jennifer Aniston, özellikle Friends dizisinde canlandırdığı Rachel Green karakteri ile hafızalara kazındı. Ancak bu sadece onun başarılı kariyerinin başlangıcıydı. 55 yaşına gelmesine rağmen genç ve dinamik görünüyor. Aniston’ın, görünüşünü nasıl koruduğunu adım adım açıkladık...

Jennifer Aniston, Hollywood’un en ünlü yıldızlarından biri olmasının yanı sıra, sağlıklı yaşam ve güzellik sırlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte Jennifer Aniston’ın genç kalmasının ardındaki 5 önemli sır!

GİZLİ İÇECEK: ARMRA KOLOSTRUM VE LİMONLU SU

Jennifer Aniston, genç ve sağlıklı görünmek için sabahları ilk olarak oda sıcaklığında suya taze sıkılmış limon ekleyip üzerine ARMRA kolostrum içiyor. Kendini zinde hissetmek ve güne enerjik bir başlangıç yapmak istediğini belirtiyor. Aniston, kış mevsiminde “Sindirime ve bağışıklık sistemine iyi gelen bir çay kaşığı zencefil infüzyonu yapıyorum ve ardından bir damla Manuka balı koyuyorum” diyor.

SAĞLIKLI BESLENME: DENGEYİ KORUMA RUTİNİ

SAĞLIKLI BESLENME: DENGEYİ KORUMA RUTİNİ

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde genellikle protein, sebze, salata ve çorba gibi besinlerle besleniyor. Kendini ödüllendirmek istediğinde “hile öğünleri” adını verdiği, meksika yemekleri, çizburger, pizza ve makarna gibi sevdiği yemeklerle arada bir keyif yaptığını itiraf ediyor.

DÜZENLİ VE NAZİK CİLT BAKIMI TEMİZLİĞİ

DÜZENLİ VE NAZİK CİLT BAKIMI TEMİZLİĞİ

Jennifer, cilt bakımını basit ve etkili bir şekilde yapmaya özen gösteriyor. Sabah ve akşam, cildini pH dengeli ve sıyırmayan bir temizleyiciyle yıkıyor. Sabah ve gece hyalüronik asit serumu ve nemlendirici uyguluyor. Sert kese ve eksfoliyanlardan kaçınarak cildinin doğal nem bariyerini koruyor. Bu nazik temizlik rutini sayesinde cildi taze ve sağlıklı kalıyor. C vitamini serumu ve retinol çok seviyor. Geniş spektrumlu bir güneş kremini ihmal etmeden uyguluyor. Oyuncunun neredeyse sürekli şapka takma sebebi ise cildini güneşten korumaya çalışmasıdır.

TAKVİYELERİ VE ENERJİ İÇİN SU

TAKVİYELERİ VE ENERJİ İÇİN SU

Cildinin parlak ve canlı görünmesi için su içmeyi çok önemsediğini belirten Jennifer Aniston, her gün 2-3 litre su içmeye özen gösteriyor. Günde üç ila dört 650 mL’lik su şişesi içmeyi hedefleyen Aniston, suyunu yanında taşıyor. Yeni bir takviyeye başlamadan önce her zaman doktoruna danışan Aniston, cilt ve eklem sağlığı için kolajen peptidler, kalp ve beyin fonksiyonu için omega-3 balık yağı ve sindirim ve bağışıklık için probiyotik aldığını söylüyor.

KENDİNİ KISITLAMA, ÖZ-SEVGİNİ KAYBETME!

KENDİNİ KISITLAMA, ÖZ-SEVGİNİ KAYBETME!

Geçmiş dönemlerde Botoks yaptırdığını itiraf eden güzel oyuncu cildine uygun olmadığını ve bıraktığını söylemişti. Botoks yerine doktorunun tavsiyesi üzerine 'peptid aşısını' tercih ediyor.

Jennifer Aniston, “Kendinizi kısıtlayıcı diyetler ve yorucu egzersizlerle zorlamak yerine, vücudunuzun ihtiyaçlarına odaklanarak besleyici gıdalar tüketmeye, rahatlatıcı hareketlerle bedeninizi dinlendirmeye ve günlük bakımınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Sağlıklı yaşama, utanç veya zorunluluk duygusu yerine nazik bir yaklaşım ve öz-sevgiyle yaklaştığınızda, yaşınız ne olursa olsun sağlık ve canlılık kazanacaksınız.” diyor.

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Jennifer Aniston Friends dizisi gençlik sırrı
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