5 adımda Salma Hayek'in genç kalma sırları... Sirkeyi bakın nasıl içiyor

Hayek’in detoks alışkanlıkları ise oldukça ilginç. “Stresli hissettiğimde yemeklere yönelirim,” diyen ünlü oyuncu, meyve suyu detoksu yaparak hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini yenileyebildiğini belirtiyor. Bu detokslar, onun için bir tür meditasyon işlevi görüyor. Bir yemek meraklısı olan Hayek, mutfak kültürlerini keşfetmeyi çok seviyor ve alışılmadık lezzet kombinasyonlarına açık. Ancak, diyet yapmayı sevmediğini ve bu konuda zorluk çektiğini de belirtiyor. Bunun yerine, kısa süreli meyve suyu detoksları ile kendini tazeleyerek sağlığını destekliyor.