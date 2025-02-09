5 adımda Salma Hayek'in genç kalma sırları... Sirkeyi bakın nasıl içiyor

58 yaşındaki ünlü oyuncu Salma Hayek, genç kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için meyve suyu detoksu gibi etkili yöntemler uyguladığını açıkladı. Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Hayek, gençliğini koruma sırrını meraklı takipçileriyle paylaştı.
“Hiç botoks yaptırmadım,” diyerek botoks hakkındaki spekülasyonlara son veren oyuncu, doğal yöntemlerle gençliğini ve sağlığını nasıl koruduğunu anlattı.
Hayek’in detoks alışkanlıkları ise oldukça ilginç. “Stresli hissettiğimde yemeklere yönelirim,” diyen ünlü oyuncu, meyve suyu detoksu yaparak hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini yenileyebildiğini belirtiyor. Bu detokslar, onun için bir tür meditasyon işlevi görüyor. Bir yemek meraklısı olan Hayek, mutfak kültürlerini keşfetmeyi çok seviyor ve alışılmadık lezzet kombinasyonlarına açık. Ancak, diyet yapmayı sevmediğini ve bu konuda zorluk çektiğini de belirtiyor. Bunun yerine, kısa süreli meyve suyu detoksları ile kendini tazeleyerek sağlığını destekliyor.
Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğine inandığını belirtti.
Salma Hayek düzenli olarak bir kaşık sirke katılmış kemik suyu içmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylüyor. Bu sayede cildi her zaman çok güzel.
Salma'nın eski kişisel antrenörü Sara Shears ise oyuncunun fit fiziği için kardiyo egzersizleri, yüksek yoğunluklu interval antrenmanları ve biraz da güç antrenmanları yaptığını açıkladı.
Salma Hayek'in en sevdiği egzersiz ise yüzme. Yüzme uzun zamandır mükemmel bir egzersiz biçimi ve formda kalmanın harika bir yolu olarak biliniyor. Salma Hayek de bol bol yüzerek hem keyifli zaman geçiriyor hem de fit kalıyor.
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