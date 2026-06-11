61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet

Bikini pozlarıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley, 61 yaşına girmesine rağmen genç görünümü ve fit fiziğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Hurley'nin yıllardır koruduğu formunun sırrı ise sanıldığı kadar karmaşık değil.
Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden Elizabeth Hurley, fit kalmak için katı diyetler veya yoğun spor programları uygulamadığını açıkladı. Ünlü yıldız, sağlıklı yaşam anlayışını "eski usul" yöntemler üzerine kurduğunu belirtti.
Hurley, yıllardır ne yediğine dikkat ettiğini ancak popüler detoks içecekleri, yeşil smoothie'ler veya mucizevi takviyelere inanmadığını söyledi. Kan tahlilleri bir eksiklik göstermediği sürece herhangi bir destek ürünü kullanmadığını ifade eden oyuncu, özellikle ultra işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncunun en önemli kurallarından biri porsiyon kontrolü. Hurley, "Çok fazla, çok hızlı, çok sık ve çok geç yemeyin" prensibini benimsediğini belirtiyor. Daha küçük porsiyonlar tüketen yıldız, öğünlerini yavaş yediğini ve ara öğünlerden kaçındığını söylüyor.
Beslenmesinde sebze ve meyvelere büyük yer veren Hurley, tabağının en az yarısının sebze veya meyveden oluşmasına özen gösteriyor. Hazır sandviçler, paketli ürünler, gazlı içecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak duran oyuncu, ev yapımı yiyecekleri tercih ediyor.
Elizabeth Hurley'nin formunu koruma yöntemlerinden biri de birçok kişiyi şaşırtıyor. Ünlü yıldız spor salonuna gitmediğini ve düzenli fitness programı uygulamadığını açıkladı. Bunun yerine gün boyunca hareketli kalmayı tercih eden Hurley, bahçe işleri yapmak, alışveriş taşımak, yemek hazırlamak ve günlük ev işlerini aktif bir yaşamın parçası olarak görüyor. Uzmanların "NEAT" olarak adlandırdığı bu yöntem, egzersiz dışında günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi ifade ediyor.
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