MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Elizabeth Hurley, 61'inci yaş gününde sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı. Ünlü yıldızın ne kişisel antrenöre ne de popüler detoks kürlerine ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet

Bikini pozlarıyla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu ve model Elizabeth Hurley, 61 yaşına girmesine rağmen genç görünümü ve fit fiziğiyle hayran bırakmaya devam ediyor. Hurley'nin yıllardır koruduğu formunun sırrı ise sanıldığı kadar karmaşık değil.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

ZAYIFLAMAK İSTEDİĞİNDE ÇORBA TÜKETİYOR

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet G1

Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden Elizabeth Hurley, fit kalmak için katı diyetler veya yoğun spor programları uygulamadığını açıkladı. Ünlü yıldız, sağlıklı yaşam anlayışını "eski usul" yöntemler üzerine kurduğunu belirtti.

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet G2

Hurley, yıllardır ne yediğine dikkat ettiğini ancak popüler detoks içecekleri, yeşil smoothie'ler veya mucizevi takviyelere inanmadığını söyledi. Kan tahlilleri bir eksiklik göstermediği sürece herhangi bir destek ürünü kullanmadığını ifade eden oyuncu, özellikle ultra işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu vurguladı.

KÜÇÜK PORSİYON SEÇİMİ

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet G3

Ünlü oyuncunun en önemli kurallarından biri porsiyon kontrolü. Hurley, "Çok fazla, çok hızlı, çok sık ve çok geç yemeyin" prensibini benimsediğini belirtiyor. Daha küçük porsiyonlar tüketen yıldız, öğünlerini yavaş yediğini ve ara öğünlerden kaçındığını söylüyor.

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet G4

Beslenmesinde sebze ve meyvelere büyük yer veren Hurley, tabağının en az yarısının sebze veya meyveden oluşmasına özen gösteriyor. Hazır sandviçler, paketli ürünler, gazlı içecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak duran oyuncu, ev yapımı yiyecekleri tercih ediyor.

HAYATINDA SPOR SALONU YOK

61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet G5

Elizabeth Hurley'nin formunu koruma yöntemlerinden biri de birçok kişiyi şaşırtıyor. Ünlü yıldız spor salonuna gitmediğini ve düzenli fitness programı uygulamadığını açıkladı. Bunun yerine gün boyunca hareketli kalmayı tercih eden Hurley, bahçe işleri yapmak, alışveriş taşımak, yemek hazırlamak ve günlük ev işlerini aktif bir yaşamın parçası olarak görüyor. Uzmanların "NEAT" olarak adlandırdığı bu yöntem, egzersiz dışında günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi ifade ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Elizabeth Hurley
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.