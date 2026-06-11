61 yaşındaki Elizabeth Hurley'nin fit görünüm sırrı ortaya çıktı! Ne spor salonu ne de şok diyet

HAYATINDA SPOR SALONU YOK

Elizabeth Hurley'nin formunu koruma yöntemlerinden biri de birçok kişiyi şaşırtıyor. Ünlü yıldız spor salonuna gitmediğini ve düzenli fitness programı uygulamadığını açıkladı. Bunun yerine gün boyunca hareketli kalmayı tercih eden Hurley, bahçe işleri yapmak, alışveriş taşımak, yemek hazırlamak ve günlük ev işlerini aktif bir yaşamın parçası olarak görüyor. Uzmanların "NEAT" olarak adlandırdığı bu yöntem, egzersiz dışında günlük aktiviteler sırasında harcanan enerjiyi ifade ediyor.