Aleyna Tilki'nin kahvehanede amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu! Tarzı ise dikkat çekti...

Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, klipleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sektörle ilgili sitem dolu açıklamalar yapan Tilki, işlerinin engellendiğini itiraf etmişti. Son olarak 'Bekleyenim' isimli şarkısına çektiği klibiyle olay olan Tilki, şimdi ise soluğu kahvehanede aldı.

Düğmeleri açık kot, bir tişört ve pembe peluş şapkasıyla kahveye giden ünlü şarkıcı, kahvedeki amcalarla birbirinden ilginç pozlar verdi. Pozları ise kısa sürede gündem oldu.