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  4. Aleyna Tilki'nin kahvehanede amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu! Tarzı ise dikkat çekti...

Aleyna Tilki'nin kahvehanede amcalarla birlikte verdiği pozlar olay oldu! Tarzı ise dikkat çekti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 21:09
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kahvehaneye gitti. Kahvede verdiği pozlar ise ortalığı yıktı. Tilki'nin paylaşımına yorum yağdı.

Cevapsız Çınlama şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki, klipleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda sektörle ilgili sitem dolu açıklamalar yapan Tilki, işlerinin engellendiğini itiraf etmişti. Son olarak 'Bekleyenim' isimli şarkısına çektiği klibiyle olay olan Tilki, şimdi ise soluğu kahvehanede aldı.

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Düğmeleri açık kot, bir tişört ve pembe peluş şapkasıyla kahveye giden ünlü şarkıcı, kahvedeki amcalarla birbirinden ilginç pozlar verdi. Pozları ise kısa sürede gündem oldu.

Mynet'in Sesi

Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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