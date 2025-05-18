Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Nevbahar Koç, son dönemde İstanbul sosyetesinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Uluslararası partilerde dünyaca ünlü isimlerle boy gösteren Nevbahar Koç, Nejat İşler'e yalısının kapılarını açtı.

Koç, Nejat İşler’i Boğaz’daki yalısında gezdirirken ikili keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi.

İkili arasında geçen keyifli sohbette İşler’in, “Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun Nevbahar” yorumuna Koç “Günde iki-üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum" yanıtını verdi.

Nevbahar Koç'un lüks detaylara sahip yalısı da gözlerden kaçmadı.