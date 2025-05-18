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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman davetlerde ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü isimlerle partilerde boy gösteren Nevbahar Koç'un Boğaz'da yer alan yalısının her detayı dikkat çekici.

Kubra Akalın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Nevbahar Koç, son dönemde İstanbul sosyetesinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Uluslararası partilerde dünyaca ünlü isimlerle boy gösteren Nevbahar Koç, Nejat İşler'e yalısının kapılarını açtı.

Koç, Nejat İşler’i Boğaz’daki yalısında gezdirirken ikili keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi.

İkili arasında geçen keyifli sohbette İşler’in, “Sen bir Türk kahvesi tiryakisi gibi duruyorsun Nevbahar” yorumuna Koç “Günde iki-üç tane Türk kahvesi içiyorum ve her gittiğim yere de götürüyorum" yanıtını verdi.

Nevbahar Koç'un lüks detaylara sahip yalısı da gözlerden kaçmadı.

Mynet'in Sesi

LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Nevbahar Koç yalısının bahçesinde Nejat İşler'i ağırladı. Devasa Boğaz manzaralı bahçeye bir bakan bir daha baktı.

Koç ailesinin yalısının bahçesinde lüks detaylar dikkat çekti. İşte Nevbahar Koç'un gezerek gösterdiği yalının lüks bahçesi ve bazı detaylar...

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Ali Koç Nevbahar Koç
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