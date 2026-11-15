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Mehmet Günsür'den eşi Katerina Mongio hakkında dikkat çeken açıklama! Yaş farkını ilk kez açıkladı

Oyuncu Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Ayşe Arman'a özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Günsür, eşiyle arasındaki yaş farkına dair iddialara ilk kez yanıt verdi.

Mehmet Günsür'den eşi Katerina Mongio hakkında dikkat çeken açıklama! Yaş farkını ilk kez açıkladı
Nebahat Kübra Akalın

Oyuncu Mehmet Günsür son dönemde açıklamaları ve özel hayatıyla gündeme geliyor. 2006 yılında İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür özel hayatına dair Ayşe Arman'a samimi açıklamalarda bulundu.

İtalyan eşi Katerina Mongio'nun görünümüne dair çirkin eleştirilere dair konuşan Mehmet Günsür yaş farkına dair iddialara ilk kez yanıt verdi. Günsür eşinin kendisinden küçük olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

Mehmet Günsür den eşi Katerina Mongio hakkında dikkat çeken açıklama! Yaş farkını ilk kez açıkladı 1

"BÜYÜK HAKSIZLIK"

"Kate benden üç yaş küçük. Bunu da ilk kez söyleyelim çünkü her yerde yanlış yazılıyor. İnsanımızın, bu soruları sormaya cesaret edenlerin, buna karar verip bunu sorması bile biraz üzücü.
Mehmet Günsür den eşi Katerina Mongio hakkında dikkat çeken açıklama! Yaş farkını ilk kez açıkladı 2

Ayşe Arman ise araya girip "Bir erkek yaşlanınca karizmatik oluyor ama aynı yaştaki kadın özensiz ve bakımsız sayılıyor. Bu haksızlık değil mi?" diye sordu.

Mehmet Günsür den eşi Katerina Mongio hakkında dikkat çeken açıklama! Yaş farkını ilk kez açıkladı 3

Başarılı oyuncu ise "Kesinlikle çok büyük bir haksızlık. Yani o erkeğin sahibi olarak görüyorlar belki de kendilerini ve onun yanındaki kadına karışma cüretini gösteriyorlar" yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Arman Mehmet Günsür
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