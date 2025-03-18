Annesinden sonra Edip Akbayram'ın mezarına gitti! Mahsun Kırmızıgül'un zor günleri: Lavin gözleri dolarak sarıldı

O an boğazım düğümlendi. Kızıma baktım ve derin bir nefes alarak ona Edip baba ile aramdaki hikayeyi baştan sona anlattım. Kim olduğunu, hayatımda nasıl bir iz bıraktığını, neden onun yokluğunun içimde kocaman bir boşluk olduğunu söyledim. Lavin, gözlerimin içine bakarken sanki o da hissetti acımı. Gözleri dolarak bana sarıldı.