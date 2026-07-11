Emily Ratajkowski'nin cinsellik deneyimleri kitap oluyor! Milyon dolarlık anlaşma...

Emily Ratajkowski, hayatına dair kişisel denemelerinden oluşan bir derleme kitabı yayımlamak üzere milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. 35 yaşındaki İngiliz asıllı Amerikalı model, kitap çıkaracağı haberini sosyal medyadan duyurdu.

Ratajkowski'nin kitabı, yayıncı kuruluş tarafından, "Yazarın New York'ta yeni boşanmış bir anne olarak bir kadın için gerçekten iyi bir hayatın ne olduğunu keşfetme çabalarının öyküsü üzerinden modern kadın kimliğinin bir incelemesi" olarak nitelendirildi.

Ratajkowski, 2018-2022 yılları arasında Sebastian Bear-McCloud ile evliydi. Ayrılıkları, ilk çocukları Sylvester'ı kucaklarına aldıktan bir yıl sonra gerçekleşti.

Emily Ratajkowski, geçtiğimiz ay yayımlanan bir dergi yazısında, boşanmasının ardından yaşadığı ilişkiler ve cinsel hayatına ilişkin kişisel deneyimlerini kaleme almıştı. Geniş yankı uyandıran bu yazının ardından ünlü modelin benzer içerikteki denemelerini yeni kitabında bir araya getireceği ifade edildi.

İLK KİTABI ÇOK SATMIŞTI

Emily Ratajkowski'nin ilk kitabı "My Body", 2021 yılında yayımlandı ve New York Times çok satanlar listesine girmeyi başardı. Söz konusu kitapta model, modern feminizm, kadın bedeni ve kendi yaşam deneyimlerine ilişkin denemelere yer vermişti.