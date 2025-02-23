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Aycan Yanaç Almanya'da 2. oldu, Survivor 2025 kadrosuna katıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.02.2025 11:05
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Survivor 2025 kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. Geçtiğimiz yıllarda yarışmadan ani bir kararla ayrılmayı seçen Aycan Yanaç ve Elif Şadoğlu Survivor'a geri döndü. Yurt dışında katıldığı yarışmada 2. olan Aycan sosyal medyayı salladı.

Survivor 2025 kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Survivor'da diikat çeken isimlerden olan ve bir dönem yarışmadan kendi isteiğiyle ayrılan Survivor Aycan Yanaç geri döndü.

2022 yılında "Aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor." diyerek ayrılık kararını duyuran Aycan Yanaç geçtiğimiz aylarda da Turabi ile birlikte yurt dışında Exatlon yarışmasına katılmıştı.

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ALMANYA'DA 2. OLDU

Exatlon Almanya yarışmasına katılan Aycan Yanaç burada da 2. olarak büyük bir başarı göstermişti. Aycan Yanaç'ın Survivor 2025 kadrosuna dahil olması sosyal medyada da büyük bir sevinçle karşılandı.

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"Yeni gelmedim geri geldim" diyen Survivor Aycan'a dair yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Mynet'in Sesi

AYCAN YANAÇ GERİ DÖNDÜ

Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç
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