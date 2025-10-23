MAGAZİN

Bella Hadid, Victoria’s Secret defilesinde neden mutsuz olduğunu açıkladı! "O sabah regl olmuştum ve..."

Ünlü model Bella Hadid, Victoria’s Secret defilesiyle podyumlara döndü. Ciddi sağlık sorunları yaşayan ve podyumda da zaman zaman zorlanıyormuş gibi görünen model bir takipçine yanıt verdi.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Victoria’s Secret Fashion Show’da 50 kiloluk dev kanatlarla podyuma çıktığı anlarda hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda Hadid’in bitkin ve halsiz göründüğü, yürürken neredeyse bayılacak gibi olduğu yorumları yapıldı.

"SANA NE OLDU?" SORULARINA DAYANAMADI

Podyumda beyaz ve gümüş tonlarında zarif bir korse ve pileli etekle yürüyen Hadid’in yorgun hali, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı, “Yüzünde acı çektiği belliydi,” derken bir diğeri, “Yeni hastaneden çıkmıştı, neden bu kadar zorladılar anlamıyorum,” ifadelerini kullandı.

Bir TikTok kullanıcısının “Bella Hadid, sana ne oldu?” diyerek paylaştığı videoya 29 yaşındaki model bizzat yanıt verdi. Hadid, yaptığı yorumda o gün regl olduğunu ve kısa süre önce hastaneden çıktığını itiraf etti:

“Kızlar, o sabah regl oldum ve hastaneden sonra hâlâ tam toparlanamamıştım. Ama elimden geleni yaptım. Sizi çok seviyorum, iyiyim gerçekten. Üzdüysem özür dilerim.”

Ünlü modelin açıklaması, hayranlarının içini rahatlattı.

PAYLAŞIP SİLMİŞTİ

Lyme hastalığıyla uzun süredir mücadele eden Hadid, defilede giydiği kanatlar hakkında daha önce, “Bu kanatlar 50 kilo ama ne kadar güzeller, kabul edelim,” diye yazmış ancak paylaşımını kısa sürede silmişti.

