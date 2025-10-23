Bella Hadid, Victoria’s Secret defilesinde neden mutsuz olduğunu açıkladı! "O sabah regl olmuştum ve..."

Podyumda beyaz ve gümüş tonlarında zarif bir korse ve pileli etekle yürüyen Hadid’in yorgun hali, sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bir kullanıcı, “Yüzünde acı çektiği belliydi,” derken bir diğeri, “Yeni hastaneden çıkmıştı, neden bu kadar zorladılar anlamıyorum,” ifadelerini kullandı.