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Boykot paylaşımı yüzünden Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat neler yaşadı? Yapımcı Timur Savcı anlattı: TRT bakın ne istedi

Aybüke Pusat 2 Nisan'daki boykot için destek paylaşımı yapınca TRT’deki ‘Teşkilat’ın kadrosundan çıkartılmıştı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı konuya dair yaşananları anlattı ve TRT'nin bu süreçte ne istediğini de açıkladı.

Kubra Akalın

Teşkilat dizisiyle bir süredir gündemde olan Aybüke Pusat hakkında ne açıklama yapıldı. Pusat bir süre önce boykot paylaşımı yapmış paylaşımı daha sonra silmişti. Ancak TRT bu paylaşımı affetmedi ve Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden kovuldu.

Yaşananlara dair sessizliğini koruyan Aybüke Pusat dizide mezarı gösterilerek 20 Nisan'da yayınlanan bölümle Teşkilat'a veda etti. Bu süreçte Aybüke Pusat'a destek olan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da anlaştıkları TRT yapımlarından çıkarıldı.

Yaşananlara dair yapımcı ilk kez konuştu.

Mynet'in Sesi

TEŞKİLAT'IN YAPIMCISI AÇIK AÇIK ANLATTI

Yaşananlara dair Teşkilat'ın yapımcısı Timur Savcı, Aslı Şafak'a şunları söyledi:

"TRT’nin iktisadiydi bu ve TRT bir açıklamayla hızlıca çıktı. Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke’de ofisteydi doğru yönetmek lazım bu mevzuyu diye. Sanki direkt bizimle bağlantılı bir şeymiş gibi oraya çevirmek isteyen oldu ama boykot edilen bir kanalın oyuncusu 'boykot yapın bu kanalı izlemeyin' deyince onlarda doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler..."

"AYBÜKE SİYASİ AMACININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"AYBÜKE SİYASİ AMACININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Tüm piyasa bilir; TRT 'Olumlu-olumsuz siyasal bir meseleyle ilgili yorum paylaşmayın' der. Sözleşmede bu vardır" diyen Savcı devamında şunları söyledi:

"Çünkü şöyle bakıyorlar bu devletin kanalı herhangi bir tarafı üzecek, kızdıracak veya ekstra sevindirecek bir şey olmamasına özen gösteriyorlar. Ve TRT sözleşmeleri özel sözleşmelerdir önceden bunu kabul ediyorsanız imzalar çalışırsınız. Yani burada bir sorun yok."

"EKİP ARKADAŞLARI DA ÜZGÜN"

"EKİP ARKADAŞLARI DA ÜZGÜN"

Timur Savcı, Aybüke Pusat ile hiçbir sıkıntılarının olmadığını ve hâlâ görüştüklerini belirtti. Ayrıca yapımcı "Daha öncede paylaşımları vardı TRT dahil herkes tolere etti. Ekip arkadaşları da üzgünler böyle bir şey olduğu için ve o durumda bırakıldıkları için üzgünler"


MEZARI GÖSTERİLDİ

MEZARI GÖSTERİLDİ

Aybüke Pusat yaşananlardan sonra kalan 2 bölüm için çekimlere katılmıştı. Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sessizliğini korurken, izleyicinin beklediği iki bölüm de yayınlandı. Aybüke Pusat, Neslihan karakterine ve Teşkilat'a veda etti.

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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