Boykot paylaşımı yüzünden Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat neler yaşadı? Yapımcı Timur Savcı anlattı: TRT bakın ne istedi

Teşkilat dizisiyle bir süredir gündemde olan Aybüke Pusat hakkında ne açıklama yapıldı. Pusat bir süre önce boykot paylaşımı yapmış paylaşımı daha sonra silmişti. Ancak TRT bu paylaşımı affetmedi ve Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden kovuldu.

Yaşananlara dair sessizliğini koruyan Aybüke Pusat dizide mezarı gösterilerek 20 Nisan'da yayınlanan bölümle Teşkilat'a veda etti. Bu süreçte Aybüke Pusat'a destek olan Furkan Andıç ve Boran Kuzum da anlaştıkları TRT yapımlarından çıkarıldı.

Yaşananlara dair yapımcı ilk kez konuştu.