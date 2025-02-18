Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinden ilk tanıtım! Sosyal medya yıkıldı: 10 bölüm görmez bu dizi...

Kanal D'nin yeni ve iddialı yapımı "Eşref Rüya"dan ilk tanıtım geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmanı görenler yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Peki, Eşref Rüya dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya ilk bölüm ne zaman? İşte, Eşref Rüya dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar...
Eşref Rüya dizisi ilk tanıtımda Demet Özdemir'in şarkı söylemesi dikkat çekerken mafya rolündeki Çağatay Ulusoy'un imajı da gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada fanlar "Gözümüz gönlümüz açıldı" derken bazı kullanıcılar da "Bu dizi 10 bölüm dayanmaz", "Tutmaz bu dizi" yorumlarında bulundu.
Çağatay Ulusoy dizide suç dünyasının lideri Eşref karakterini canlandırırken, Özdemir ise müzisyen Nisan karakterine hayat veriyor. Eşref Rüya, Mart ayında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizinin Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kanal D'nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı dizi uzun bir süre dillerden düşmeyecek.
Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Eşref Rüya’, izleyiciyi büyük bir duygu fırtınasıyla karşılamaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Demet Özdemir’in Nisan’ı ve Çağatay Ulusoy’un Eşref’i, dizinin en çok konuşulacak karakterleri arasında yer alacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum