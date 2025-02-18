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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinden ilk tanıtım! Sosyal medya yıkıldı: 10 bölüm görmez bu dizi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 08:00
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Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un afiş çekimlerinden pozları da sosyal medyayı salladı. Ancak tanıtımı görenler sosyal medyada ikiye bölündü. Eşref Rüya dizisi konusu da merak edildi.

Kanal D'nin yeni ve iddialı yapımı "Eşref Rüya"dan ilk tanıtım geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmanı görenler yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Peki, Eşref Rüya dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya ilk bölüm ne zaman? İşte, Eşref Rüya dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Kanal D (@kanald)'in paylaştığı bir gönderi

Mynet'in Sesi

EŞREF RÜYA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eşref Rüya dizisi ilk tanıtımda Demet Özdemir'in şarkı söylemesi dikkat çekerken mafya rolündeki Çağatay Ulusoy'un imajı da gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada fanlar "Gözümüz gönlümüz açıldı" derken bazı kullanıcılar da "Bu dizi 10 bölüm dayanmaz", "Tutmaz bu dizi" yorumlarında bulundu.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çağatay Ulusoy dizide suç dünyasının lideri Eşref karakterini canlandırırken, Özdemir ise müzisyen Nisan karakterine hayat veriyor. Eşref Rüya, Mart ayında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizinin Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kanal D'nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı dizi uzun bir süre dillerden düşmeyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Eşref Rüya’, izleyiciyi büyük bir duygu fırtınasıyla karşılamaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Demet Özdemir’in Nisan’ı ve Çağatay Ulusoy’un Eşref’i, dizinin en çok konuşulacak karakterleri arasında yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
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