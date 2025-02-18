Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisinden ilk tanıtım! Sosyal medya yıkıldı: 10 bölüm görmez bu dizi...

Kanal D'nin yeni ve iddialı yapımı "Eşref Rüya"dan ilk tanıtım geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmanı görenler yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Peki, Eşref Rüya dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? Eşref Rüya ilk bölüm ne zaman? İşte, Eşref Rüya dizisi hakkında merak edilen tüm detaylar...