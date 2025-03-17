Danla Bilic "Ben çirkin bir kız değildim" dedi, eski hali akla geldi!

Sosyal medyada çektiği makyaj videoları ile fenomen bir isim haline gelen Danla Bilic Saba Tümer'in konuğu oldu. Fenomen isim "10 sene önceki fotoğrafına bakınca ne düşünüyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"Bakıyorum, sanki ben dünyanın en çirkin kızıymışım muamelesi yapılıyor bana. Çok değiştiğim için biriymişim gibi bir muamele var" diyen Danla Bilic şu ifadeleri kullandı:

"Çok yanlış estetikler yaptırdım, fazla estetikle kendimi çok kötü bir hale getirdim. Ben öyle çirkin bir kız değildim. Kiloluyken mutsuz hissetmeye başladıkça kendime sardım. Kendime sardıkça kilo almakla birlikte her yerime dolgular, botokslar yaptırdım, kendimi kendim çirkinleştirdim. Kilo verdikten sonra dolgularımı erittirdim."

KALÇASINA YAPTIRDIĞINI DA AÇIKLADI

Dudak ve göz operasyonunun yanı sıra bişektomi yaptırdığını söyleyen Danla Bilic devamında ise "Böyle çok mutluyum" derken kalçasına dair de konuştu. Danla Bilic "Bu kendi popom çok şükür temizledik onu. Dudağa yapılan dolgunun popo versiyonu" dedi.

Danla Bilic'in açıklamaları sonrası eski hali de gündeme geldi.