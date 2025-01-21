Dünyanın en seksi kadını seçilen Emily Ratajkowski yine şaşırtmadı! Kırmızı bikinisiyle sere serpe poz

Maxim dergisi tarafından Emily Ratajkowski, Pazartesi günü Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğraflarla cesur bikinili vücut hatlarını sergiledi.
Hem profesyonel kariyerindeki başarılarıyla hem de cesur ve dikkat çekici paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Ratajkowski, takipçilerini her zaman şaşırtmayı başarıyor.
Emily Ratajkowski, Instagram hesabında paylaştığı yeni fotoğraflarla kıvrımlarını sergiledi.
33 yaşındaki model, vücut hatlarını mükemmel şekilde ortaya çıkaran, kırmızı renkli iki parça bikiniyle dikkatleri üzerine çekti.
Güçlü karın kasları ve cömert dekoltesiyle göz kamaştıran Ratajkowski'ye beğeni yağdı. Hayranları yorumlar bölümünde onun görünümüne övgüler yağdırdı.
Ratajkowski, bu hafta sıcak iklimde bir kadın arkadaşıyla tatil yaparak soğuk Manhattan’dan uzaklaşıyor.
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