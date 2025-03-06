Ebru Şallı’nın oğlu Beren büyüdü delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına beğeni yağdı

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

Zor güleri atlatmayan çalışan model, sosyal medya hesabından 21 yaşına giren oğlunun doğum gününe özel paylaşımda bulundu.

Beren’in bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı fotoğrafların altına, "İyi ki doğdun iyi ki Berom... Pırlanta kalplim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Zaman nasıl geçiyor anlamak mümkün değil dün gibi doğduğun gün canım oğlum mutlu yaşlar" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Anne oğulun karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'abla kardeş gibiler', 'maşallah çok yakışıklı', 'yakışıklı tatlı Bero' gibi yorumlar yapıldı.