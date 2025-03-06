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  4. Ebru Şallı’nın oğlu Beren büyüdü delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına beğeni yağdı

Ebru Şallı’nın oğlu Beren büyüdü delikanlı oldu! Anne oğul pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 16:30
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Ünlü manken Ebru Şallı, Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı. Anne oğulun pozlarına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan ve 2013 yılında anlaşmalı boşanan Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Pars ve Beren adını verdiği iki oğlu dünyaya geldi.

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2020 yılında küçük oğlu Pars’ı henüz 9 yaşındayken lenfoma nedeniyle kaybeden Şallı büyük acı yaşadı.

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Zor güleri atlatmayan çalışan model, sosyal medya hesabından 21 yaşına giren oğlunun doğum gününe özel paylaşımda bulundu.

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Beren’in bebeklik ve çocukluk fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı fotoğrafların altına, "İyi ki doğdun iyi ki Berom... Pırlanta kalplim doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Zaman nasıl geçiyor anlamak mümkün değil dün gibi doğduğun gün canım oğlum mutlu yaşlar" notunu düştü.

beren 4

YORUM YAĞDI

Anne oğulun karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada; 'abla kardeş gibiler', 'maşallah çok yakışıklı', 'yakışıklı tatlı Bero' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı
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