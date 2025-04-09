Emily Ratajkowski'nin fit kalmasının sırrı: Zerdeçal ve pancar suyunun faydalarından yararlanıyor

'Dünyanın en seksi kadını' seçilen model Emily Ratajkowski git görünümüyle dikkat çekiyor. Emily, sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş ve bu yaşam tarzını günlük alışkanlıklarıyla pekiştirmiş bir isim.

Emily Ratajkowski, fit kalmak için aşırıya kaçmadan, dengeli ve sağlıklı bir beslenme rutinine sahip. Hem bedensel hem de zihinsel sağlığı için bu beslenme tarzı ona fayda sağlıyor.

İşte Emily'nin sağlıklı ve fit kalmak için uyguladığı beslenme rutini: