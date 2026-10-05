Enes Batur yeni evini gezdirdi: Yatak odasından salona ilginç detaylar

YouTube’un en çok takip edilen isimlerinden Enes Batur, "Hayattayım" videosuyla platforma dönüş yapmıştı. Enes Batur yeni evine taşınınca da hemen bir vlog çekip tüm detaylarını gösterdi. 4+1 evinin her detayını gösteren fenomen isim gündem oldu.

Enes Batur'un evini görenler "Eşyalar çok üst üste yordu", "Sürekli reklam yapmış sıkıldım", "O yapay çiçeklerden fenalık geldi", "Ev korkunç görünüyor ışıklar eşyalar fena", "Evi hiç beğenmedim", "Manzara deyince deniz sandım" yorumlarında bulundu.