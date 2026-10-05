Enes Batur yeni evini gezdirdi: Yatak odasından salona ilginç detaylar

YouTube’un en çok takip edilen isimlerinden Enes Batur, "Hayattayım" videosuyla platforma dönüş yapmıştı. Enes Batur yeni evine taşınınca da hemen bir vlog çekip tüm detaylarını gösterdi. 4+1 evinin her detayını gösteren fenomen isim gündem oldu.
Enes Batur'un evini görenler "Eşyalar çok üst üste yordu", "Sürekli reklam yapmış sıkıldım", "O yapay çiçeklerden fenalık geldi", "Ev korkunç görünüyor ışıklar eşyalar fena", "Evi hiç beğenmedim", "Manzara deyince deniz sandım" yorumlarında bulundu.
Salonunun tavanındaki ilginç tasarımdan çeşitli figürlere ilginç eşyalarla dolu ev sosyal medyada pek çok yorum aldı.
Tavanı özel tasarlatan fenomen salondaki tüm detayları tek gösterdi.
Yapay çiçeklerle dolu mutfağını da gösteren Enes Batur, evinin manzarasını da paylaştı. Bir kısım şehir bir kısım yeşillik gören balkonu sevdiğini söyleyen fenomen henüz balkonda vakit geçiremediğine de değindi.
Batur evin girişindeki ilginç ışıklandırma ve dekoruyla da masraftan kaçınmadını gösterdi.
Enes Batur'ın bilgisayar odası da özel tasarımdı. Duvarların özel tasarım olduğuna değinen Enes Batur evi dolaştırırken çok fazla reklam yapınca da sosyal medyada da eleştiri aldı.