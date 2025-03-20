Eşref Rüya 1. Bölüm Özeti: Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yeni dizisi sosyal medyayı salladı

2025 yılında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı, merakla beklenen bir yapım olarak dikkat çekiyor. Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosu, tecrübeli ve popüler isimlerle dolu.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolleri paylaştığı bu projede, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu gibi önemli oyuncular da yer alıyor.

EŞREF RÜYA 1. BÖLÜMDE NE OLDU?

Eşref Tek ve Nisan’ın yollarının kesişmesiyle gelişen olaylar, izleyicilere adeta bir duygusal yolculuk sunuyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Özgürlüğüne kavuştuğundan beri peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecektir.

Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir.

Sosyal medyada da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in oyunculuğuna ve diziye yorumlar yağdı. "Tutmaz" denilen dizinin oyuncuları ve dizide çalan şarkılar sosyal medyayı salladı. İşte bazı paylaşımlar...