Eşref Rüya oyuncuları kimler? Efsane kadro gündemde... Demet Özdemir paylaştı

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Eşref Rüya', izleyicilerle buluşmak için geri sayım yapıyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini daha da heyecanlandırdı. Eşref Rüya oyuncuları da merak edildi.

EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI

Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Eşref Rüya’, izleyiciyi büyük bir duygu fırtınasıyla karşılamaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Demet Özdemir’in Nisan’ı ve Çağatay Ulusoy’un Eşref’i, dizinin en çok konuşulacak karakterleri arasında yer alacak.