Eşref Rüya oyuncuları kimler? Efsane kadro gündemde... Demet Özdemir paylaştı

Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Eşref Rüya', izleyicilerle buluşmak için geri sayım yapıyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı dizi, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini daha da heyecanlandırdı. Eşref Rüya oyuncuları da merak edildi.
Tims&B’nin yapımcılığını üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Eşref Rüya’, izleyiciyi büyük bir duygu fırtınasıyla karşılamaya hazırlanıyor. Başrol oyuncuları Demet Özdemir’in Nisan’ı ve Çağatay Ulusoy’un Eşref’i, dizinin en çok konuşulacak karakterleri arasında yer alacak.
Çağatay Ulusoy’un Eşref’i ile Demet Özdemir’in Nisan’ı oynayacağı Eşref Rüya oyuncuları merak edildi. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
Demet Özdemir, dizideki Nisan karakterine hayat verecek ve okuma provasında çekilen bir kareyi "Hoş geldin Nisan" notuyla paylaştı. Bu paylaşımla birlikte hayranları büyük ilgi gösterdi ve yorumlar ardı ardına geldi.
Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri...
Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
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