Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici"

HBO’nun olay yaratan dizisi Euphoria, 3. sezon prömiyeriyle gündemi sarstı; Zendaya ve Sydney Sweeney’nin sahneleri sosyal medyada tepki çekerek izleyiciler arasında büyük tartışma başlattı.

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici"

HBO’nun fenomen dizisi Euphoria, 3. sezon prömiyeriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Yeni bölümde yer alan sahneler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “aşırı” bulunarak sert eleştirilere neden oldu.

"GEREKSİZ" YORUMLARI YAĞDI

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici" G1

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde Zendaya’nın canlandırdığı Rue karakterinin, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için paketlenmiş maddeleri yutmak zorunda kaldığı sahneler izleyenleri şoke etti.

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici" G2

Zorlu anların detaylı şekilde gösterilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici" G3

Öte yandan Sydney Sweeney’nin hayat verdiği Cassie karakterinin sıra dışı ve fetiş içerikli fotoğraflar çektiği sahneler de gündem oldu. Karakterin sosyal medya için çektiği bu görüntüler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “gereksiz” olarak yorumlandı.

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici" G4

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson imzalı yapımın, ikinci sezonun ardından geçen 5 yıllık zaman sıçramasıyla karakterlerin lise sonrası hayatlarına odaklandığı görüldü. Rue’nun büyük bir borç nedeniyle uyuşturucu kuryesi haline geldiği, Cassie’nin ise evlilik planları yaparken farklı arayışlara yöneldiği dikkat çekti.

Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici" G5

Bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar prömiyeri “bir aşağılanma ritüeli” olarak nitelendirirken, bazıları ise dizinin artık çizgiyi aştığını savundu.

En Çok Okunan Haberler
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

