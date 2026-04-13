Euphoria 3. sezona tepkiler gecikmedi: "Rahatsız edici"

HBO’nun fenomen dizisi Euphoria, 3. sezon prömiyeriyle sosyal medyayı ikiye böldü. Yeni bölümde yer alan sahneler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “aşırı” bulunarak sert eleştirilere neden oldu.
Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünde Zendaya’nın canlandırdığı Rue karakterinin, uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için paketlenmiş maddeleri yutmak zorunda kaldığı sahneler izleyenleri şoke etti.
Zorlu anların detaylı şekilde gösterilmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Öte yandan Sydney Sweeney’nin hayat verdiği Cassie karakterinin sıra dışı ve fetiş içerikli fotoğraflar çektiği sahneler de gündem oldu. Karakterin sosyal medya için çektiği bu görüntüler, izleyiciler tarafından “rahatsız edici” ve “gereksiz” olarak yorumlandı.
Dizinin yaratıcısı Sam Levinson imzalı yapımın, ikinci sezonun ardından geçen 5 yıllık zaman sıçramasıyla karakterlerin lise sonrası hayatlarına odaklandığı görüldü. Rue’nun büyük bir borç nedeniyle uyuşturucu kuryesi haline geldiği, Cassie’nin ise evlilik planları yaparken farklı arayışlara yöneldiği dikkat çekti.
Bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar prömiyeri “bir aşağılanma ritüeli” olarak nitelendirirken, bazıları ise dizinin artık çizgiyi aştığını savundu.
