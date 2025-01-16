Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisinin fragmanı yayınlandı kimse beğenmedi! O fenomen dizinin kopyası denildi

Anne olduktan sonra setlere bir süre ara veren Ezgi Mola, üç yıl aranın ardından ATV'de yayın hayatına başlayacak olan Başka Bir Gün dizisiyle yeniden televizyon ekranlarına döndü.

Britanya yapımı Keeping Faith uyarlaması dizi, mutlu bir evliliği olan Nehir'in kocası Serdar'ın aniden kaybolmasıyla birlikte değişen hayatını anlatıyor. Ezgi Mola'yla birlikte Salih Bademci de diğer başrol olarak karşımıza çıktı. İki efsane isme Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı, Melisa Doğu, Avni Yalçın, Elçin Afacan, Onur Bilge, Ezgi Çelik, Merve Ateş ve Şirin Sultan Saldamlı eşlik ediyor.

TANITIM YAYINLANDI TEPKİ ÇEKTİ!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Başka Bir Gün dizisinin ise merakla beklenen tanıtımı yayınlandı. Yakında seyirciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli değil. Sosyal medyada gündem olan tanıtımla ilgili kullanıcılar ikiye bölündü.

Salih Bademci ve Ezgi Mola'nın uyumu beğenilmezken dizi, Bahar'ın hikayesine benzetildi. Başka Bir Gün'de Nehir karakteri de iki çocuktan sonra avukatlığa dönüyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...