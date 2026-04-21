Fırat Tanış Delikanlı dizisinden neden ayrıldı? Sonunda patladı

Bugün gelinen noktada, müvekkilimin yer aldığı projeden bu iddialar sebebiyle ayrılmak zorunda bırakıldığı yönünde gerçek dışı haberlerin yayılması, artık sessiz kalınamayacak bir aşamaya ulaşmıştır. Bu durum, müvekkilimin kişilik haklarına açık bir saldırı ve itibar zedelenmesi niteliğindedir. Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususların altını çizmek isteriz:

1. İddia edilen sürece ilişkin olarak müvekkilim hakkında açılmış herhangi bir ceza ya da hukuk davası bulunmadığı gibi, hakkında verilmiş herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.

2. İddiaya dayanak edilen uzaklaştırma kararları; ilgili mevzuat uyarınca herhangi bir delil dahi göstermek zorunda olmaksızın, başvuru üzerine aynı gün verilen, geçici nitelikte koruma tedbirleri olup her başvuru açısından mümkündür. Bu kararlar sanıldığı gibi yargılama sonucunda verilmez, taraflar henüz kendilerini eşit bir şekilde ve delilleri ile ifade edemeden verildiği için geçici, tedbir mahiyetinde verilen kararlardır. Söz konusu kararlar bir tarafı mağdur, diğer tarafı fail kılmazlar.

3. Müvekkilim aleyhine 2 yıl önce, bir ay süreli tedbir kararı alınmış olup aynı gün kamuoyunun bu konudaki hassasiyeti göz önüne alınarak bir linç kampanyasına zemin oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Sürecin devamında müvekkilim aleyhine ne bir dava açılmış ne de sürenin uzatılması talep edilmiştir. Buna rağmen, bu geçici tedbir kararının kamuoyunda müvekkilim aleyhine algı oluşturmak amacıyla kullanılması hukuki mekanizmanın amacını aşan bir kötüye kullanım niteliği taşımakta ve haksız bir linç ortamı yaratmaktadır.