Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı"

Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim."