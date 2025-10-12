MAGAZİN

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı"

Güllü'nün ani ölümü sonrası ortaya atılan iddialar bitmezken şarkıcının kızı ve oğluna da suçlamalar vardı. Güllü'nün kızı ve oğlu yaşananları bir kez daha anlattı. Güllü'nün ölmeden 1 saat önceki fotoğrafı da ortaya çıktı.

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı"
Kubra Akalın

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin camından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken ortaya atılan iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Adli Tıp raporunda, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmaması olaydaki şüpheleri de ortadan kaldırdı.

Güllü'nün kızı ve oğlu hakkındaki iddialar da gündeme geliyordu. Acılı evlatlar Sabah'a açıklama yaptı.

"DANS EDİYORDUK ANNEM BİR ANDA YOK OLDU"

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı" G1

Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntü de ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem o gece yaşananları şöyle anlattı:

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı" G2

"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız.

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı" G3

Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim."

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı" G4

Yağız Gülter ise o gece İstanbul'da olduğunu ifade ederek "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu. 'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik" dedi.

Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı" G5

"Gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.

