Güllü'nün oğlu ve kızı anlattı! Ölmeden 1 saat önce salonda çekilen fotoğraf... "'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı"

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinin camından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken ortaya atılan iddialar da konuşulmaya devam ediyor. Adli Tıp raporunda, Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA'ya rastlanmaması olaydaki şüpheleri de ortadan kaldırdı.
Güllü'nün kızı ve oğlu hakkındaki iddialar da gündeme geliyordu. Acılı evlatlar Sabah'a açıklama yaptı.
Güllü'nün vefatından bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntü de ortaya çıktı.
"O gece evde sadece ben, annem ve arkadaşım Sultan vardık. Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız.
Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim."
Yağız Gülter ise o gece İstanbul'da olduğunu ifade ederek "Gece 01.00 civarında ablam aradı. Telefonda sadece çığlık atıyordu. 'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik. Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim ettik" dedi.
"Gizli geçit" iddialarını reddeden Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" dedi.
