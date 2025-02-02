Herkes şokta! Şakir Paşa Ailesi'nde gelin kayınpederiyle öpüştü! Ortalığı yıkan sahneye yorum yağdı: 'Kusasım geldi'

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ilk bölümüyle ekranda fırtınalar estirmişti.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer aldığı dizide ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları izlediğimiz dizi her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Kayınpeder ve gelin sahnelerinin diziye damga vurduğu Şakir Paşa Ailesi'nin daha ilk bölümünden gelin-kayınpeder ilişkisi konuşulmuştu. Kayınpederin çıplak bir şekilde denize giren gelinini izlemesi sosyal medyada gündem olmuştu.

KAYINPEDERİYLE ÖPÜŞTÜ OLAY OLDU!

Şakir Paşa Ailesi'nin köşkü olarak kullanılan setin yanmasının ardından ekranlara kısa bir ara veren dizi, geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle yeniden seyirciyle buluşmuştu. 5. bölümüyle ekrana gelen diziye ise Aniesi ve Şakir Paşa'nın sahnesi damga vurdu.

Dizinin final sahnesinde Aniesi kayınpederi Şakir Paşa'nın dudaklarını birden öptü. Şakir Paşa da Aniesi'ye karşılık verdi. Skandal sahneyi ise herkes ağzı açık izledi. Sosyal medyada ise yorum yağdı.