Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı

Dünyanın en önemli modelleri arasında yer alan us model Irina Shayk, Victoria's Secret podyumunda yine farkını ortaya koydu. Rus modelin pozlarına beğeni yağdı.

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı
Kubra Akalın

Victoria’s Secret 2025 defilesi New York’ta gerçekleşti, podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima sahnede fırtınalar estirdi.

Hem yeni hem de eski meleklerin yer aldığı podyumda elbette Irina Shayk da vardı.

'TİPİK BİR MELEK DEĞİLİM'

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı G1

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk podyumun hazırlık sürecinden ve podyumda yürüdüğü anlardan pek çok karesini paylaştı.

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı G2

İç çamaşırlı pozlarıyla "Tipik bir melek değilim" notuna yer verdiği gönderide Shayk şeytan emojisini de eksik etmedi.

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı G3

Büyük beden model Ashley Graham ise arkadaşına "Dünyanın en güzel kadını" yorumunda bulundu.

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı G4

Bugüne dek Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalışan Shayk daha önce şu sözleriyle dikkat çekmişti:

Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı G5

"Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler."

