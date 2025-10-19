Irina Shayk Victoria’s Secret pozlarını paylaştı! Ashley Graham dayanamadı

Victoria’s Secret 2025 defilesi New York’ta gerçekleşti, podyumda yıldızlar geçidi yaşandı. Barbara Palvin, Bella Hadid, Irina Shayk, Gigi Hadid, Adriana Lima sahnede fırtınalar estirdi.
Hem yeni hem de eski meleklerin yer aldığı podyumda elbette Irina Shayk da vardı.
Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk podyumun hazırlık sürecinden ve podyumda yürüdüğü anlardan pek çok karesini paylaştı.
İç çamaşırlı pozlarıyla "Tipik bir melek değilim" notuna yer verdiği gönderide Shayk şeytan emojisini de eksik etmedi.
Büyük beden model Ashley Graham ise arkadaşına "Dünyanın en güzel kadını" yorumunda bulundu.
Bugüne dek Chanel, Givenchy, Versace, Guess ve Victoria’s Secret gibi birbirinden büyük markalarla çalışan Shayk daha önce şu sözleriyle dikkat çekmişti:
"Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler."
