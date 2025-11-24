İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali...

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce tamamen terk etti. Podyumlarda fırtına estiren ünlü model, uzun süredir şikâyet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı.
“Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.
Özdilli daha önce yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.
Zaman zaman iş için ülkeye gelen Özdilli güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son paylaşımlarında fit görünümüyle dikkat çeken Özdilli’nin adeta yıllara meydan okuyan hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:
* “Kadın resmen taş gibi!”
* “Yıllara kafa atmış…”
* “Bu kadın hiç yaşlanmıyor!”
Ancak bazı takipçiler, ünlü modelin fazla filtre kullandığını söyleyerek daha doğal pozlar paylaşması gerektiğini savundu.
