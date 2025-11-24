İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali...

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce tamamen terk etti. Podyumlarda fırtına estiren ünlü model, uzun süredir şikâyet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı.