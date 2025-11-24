MAGAZİN

İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali...

Bir dönem podyumların dikkat çeken isimlerinden olan Gizem Özdilli her şeyi bırakıp İstanbul'u terk etti. Kıbrıs'a yerleşen Gizem Özdilli'nin pozları "Yılları meydan okuyor" dedirtti.

İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali...

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce tamamen terk etti. Podyumlarda fırtına estiren ünlü model, uzun süredir şikâyet ettiği şehir kalabalığından ve trafikten bunaldığını söyleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşındı.

"RESMEN YAŞLANMIYOR"

İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali... G1

“Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.

İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali... G2

Özdilli daha önce yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.


İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali... G3

Zaman zaman iş için ülkeye gelen Özdilli güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son paylaşımlarında fit görünümüyle dikkat çeken Özdilli’nin adeta yıllara meydan okuyan hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:


İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali... G4

* “Kadın resmen taş gibi!”

* “Yıllara kafa atmış…”

* “Bu kadın hiç yaşlanmıyor!”

İstanbul'u bırakıp Kıbrıs'a yerleşti! Gizem Özdilli son hali... G5

Ancak bazı takipçiler, ünlü modelin fazla filtre kullandığını söyleyerek daha doğal pozlar paylaşması gerektiğini savundu.

