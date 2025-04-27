Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu’nun ekrana döneceği iddiası kazancına dair haberleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Togg’un reklam yüzü olduğu gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır dizilerde rol almıyordu.
Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini de bırakan Kenan İmirzalıoğlu ara verdiği setlere dönüyor.
Yeni dizisi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği söylenen Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına da iddialı bir para alacak.
GazeteMagazin'de yer alan iddiaya göre; Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon TL alacak.
Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Ardından Ay Yapım’dan teklif alan İmirzalıoğlu’na “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği konuşuluyordu. Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitmişti.
Öte yandan evliliğinin ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal hakkında eşiyle ekran sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti.
'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' şeklindeki iddialar sonrası Kobal 'Sette olmanızı eşiniz mi istemiyor?' sorusuna şu yanıtı vermişti:
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