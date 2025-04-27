MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Uzun zamandır gelen dizi tekliflerini değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu kararını verdi. Teklifi kabul eden Kenan İmirzalıoğlu'nun alacağı bölüm başı ücret ise dudak uçuklattı.

Kubra Akalın

Kenan İmirzalıoğlu’nun ekrana döneceği iddiası kazancına dair haberleri de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Togg’un reklam yüzü olduğu gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu uzun zamandır dizilerde rol almıyordu.

Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini de bırakan Kenan İmirzalıoğlu ara verdiği setlere dönüyor.

Mynet'in Sesi

TEKLİF YAĞIYORDU

Yeni dizisi için yaz sonunda kamera karşısına geçeceği söylenen Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına da iddialı bir para alacak.

GazeteMagazin'de yer alan iddiaya göre; Kenan İmirzalıoğlu bölüm başına 4.5 milyon TL alacak.

Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Ardından Ay Yapım’dan teklif alan İmirzalıoğlu’na “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği konuşuluyordu. Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitmişti.

KARISINA SETLERİ YASAKLADI MI?

KARISINA SETLERİ YASAKLADI MI?

Öte yandan evliliğinin ardından uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal hakkında eşiyle ekran sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti.

'Kenan İmirzalioğlu setleri yasakladı' şeklindeki iddialar sonrası Kobal 'Sette olmanızı eşiniz mi istemiyor?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Kirişçi'den torpil istemişlerdi! O isim 1. sıradan işe alındı

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

Beklenen tarih geldi çattı, silah bırakma noktaları bile hazır

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

Fenomen dizinin final iddiası sonrası Kanal D harekete geçti!

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

Balıkesir'de akılalmaz olay! Testisini kaybetti

Tarkan annesinin ölümünden kısa süre sonra konsere çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Tarkan annesinin ölümünden kısa süre sonra konsere çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Sonunda teklifi kabul etti! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Sonunda teklifi kabul etti! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.