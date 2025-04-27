Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor! Bölüm başı kazancı dudak uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu geçen yaz Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisinden senaryoyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Ardından Ay Yapım’dan teklif alan İmirzalıoğlu’na “İşgal Günlerinde Aşk” dizisinin önerildiği gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu’nun teklifi kabul etmediği konuşuluyordu. Ay Yapım bu kez ünlü aktöre Serçe dizisiyle gitmişti.