MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi!

Paris Moda Haftası’nda boy gösteren Kim Kardashian, annesi Kris Jenner’ın imza saç kesiminden ilham aldığı yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi!
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, Paris Moda Haftası’nda yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 44 yaşındaki güzel yıldız, 69 yaşındaki annesi Kris Jenner’ın kısa saç stilinden ilham alarak adeta onun gençlik haline dönüştü.

ANNESİ DE TEPKİSİZ KALMADI

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi! G1

Instagram hesabından paylaştığı ışıltılı pozlara “PARIS PIXIE” notunu düşen Kim Kardashian, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi! G2

Siyah straplez Alaïa elbisesi ve kürk detaylı ceketiyle kamera karşısına geçen yıldız, zarafetiyle göz kamaştırdı.

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi! G3

Takipçileri, Kim’in yeni saç modelini görünce annesi Kris’e olan benzerliğini fark etmeden edemedi. Bir kullanıcı “Kris Jenner, sen misin?” derken, bir diğeri “Kris!!!” yorumunu yaptı.

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi! G4

Hatta Kris Jenner bile paylaşıma kendi GIF’iyle yanıt verdi ve sosyal medyada gündem oldu.

Kim Kardashian yeni imajıyla annesi Kris Jenner’a benzetildi! G5

Kim Kardashian’ın makyajını ünlü makyaj sanatçısı Raoul, saç stilini ise uzun yıllardır birlikte çalıştığı Chris Appleton üstlendi. Ünlü isim, görünümünü Repossi marka küpeler ve Amina Muaddi imzalı topuklularla tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kris Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.