Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barışıp nişanlanmıştı! Ağlayarak ayrılma sebebini açıkladı

"Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse... Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum."