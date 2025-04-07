Kısmetse Olur Aycan Varış ve Onur Yüksel yıllar sonra barışıp nişanlanmıştı! Ağlayarak ayrılma sebebini açıkladı

2015-2017 yılları arasında yayınlanan "Kısmetse Olur" programının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışma sırasında başlayan ilişkilerini sonlandırmış, ancak 9 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nişanlanmışlardı.
Bali'de sembolik bir nikah töreni yapan Aycan Varış ile Onur Yüksel Türkiye'de de nişan yapmıştı. Evlilik hazırlığı yapan Aycan Varış ile Onur Yüksel'in yolları bir kez daha ayrıldı.
Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video çekerek Onur Yüksel ile ayrıldıklarını açıklayan Aycan Varış, şunları söyledi:
"Herkesin bir sabır eşiği vardır. Benimki bitti. Çünkü ben böyle bir kadın değilim. Ben enerjik, mutlu bir kadınım. Bu kez neler olduğunu ben anlatmayacağım Onur anlatsın. Anlatabilirse... Ben artık gerçekten toparlayıcı olmaktan, bir şeyleri düzenlemekten, geleceği inşa etmeye çalışmaktan yorgunum."
Aycan Varış daha sonra ise "Birkaç gün stroy atmak istemiyorum. Biraz psikolojimi toplamak istiyorum. Ben toparlanırım merak etmeyin. Bunu yıkmaya da niyetim yok ama sadece kendisi anlatsın. Bana biraz dokunmayın olur mu?" dedi.
Aycan Varış açıklamasının ardından Onur Yüksel'le olan tüm fotoğrafları kaldırdı. Hiçbir açıklama yapmayan Onur Yüksel de birlikte olan tüm kareleri sildi.
Aycan Varış daha sonra bir açıklama daha yaparak "10 senenin sonunda bazı şeyler bizi yordu. Bazı konularda anlaşamadık. Bunun dışında kötü bir durum yok" dedi.
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