Kıvrımlarıyla servetine servet katarken bir anda yok oldu! Demi Rose'a ne oldu?

MYNET DETAY- Instagram'ın en dikkat çeken fenomenlerinden biri olarak yaklaşık 20 milyon takipçiye ulaşan Demi Rose bir anda ortadan kayboldu. Kıvrımlarıyla ünlenip pozlarıyla adından söz ettiren fenomene ne oldu?
Bir dönem cesur pozları, lüks tatilleri ve modellik çalışmalarıyla gündemden düşmeyen İngiliz model, 2024'te Instagram hesabını sessizliğe büründürdü. Ayrıca fenomenin OnlyFans hesabı da uzun süredir aktif değil. Rose'un servetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor; ancak şirketinin net varlıkları 2024’te yalnızca yaklaşık 32 bin dolar seviyesine geriledi.
Demi Rose'un şimdilerde İspanya'nın ünlü tatil adası İbiza'da yaşadığı düşünülüyor. Ancak model, adanın hareketli gece hayatı yerine daha sakin ve bohem bölgelerinde yaşıyor.
Özellikle Santa Gertrudis çevresinde daha dingin ve ruhani bir yaşam tarzına yöneldiği iddiaları gündemde. Demi'nin yoga ve ses terapisi gibi uygulamalarla ilgilendiği, alkolsüz etkinliklere katıldığı ve kendisini ruhsal açıdan besleyen çalışmalara zaman ayırdığı konuşuluyor.
Demi'nin yakın çevresinde kendisini "doğuştan kahin", "modern zaman mistiği" ve "ruh koçu" olarak tanımlayan bir tarot danışmanının da bulunduğu belirtiliyor.
Demi Rose'un emekli olmadığı, yalnızca modelliğe profesyonel bir ara verdiği ve zamanı geldiğinde kariyerine dönmeyi planladığı da iddialar arasında.