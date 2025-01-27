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  4. Kızıl Goncalar'daki zikir sahnesi olay oldu! Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu'nun performansına yorum yağdı...

Kızıl Goncalar'daki zikir sahnesi olay oldu! Erkan Avcı ve Mert Yazıcıoğlu'nun performansına yorum yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.01.2025 23:43
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümündeki zikir sahnesi diziye damga vurdu. Oyuncuların zikir performasına ise yorum yağdı.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren dizi seyircisinden tam not almaya devam ediyor.

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Yılbaşı arasının ardından yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin son bölümü gündem oldu.

ZİKİR SAHNESİ OLAY OLDU!

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümündeki zikir sahnesi de gündem oldu. Ulular’dan ve Faniler’in zikir çektiği anlara yorum yağdı. Erkan Avcı'nın performansı ise çok beğenildi.

Sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları:

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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