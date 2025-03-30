Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk Maltepe'de mitinge gitti! "Hak, hukuk, adalet"

Kızıl Goncalar dizisinde Hasna karakterine hayat vererek son dönemde popüler olan Selen Öztürk sosyal medyada gündeme dair sessiz kalmadı.
Selen Öztürk CHP'nin Maltepe mitingine babasıyla birlikte gitti.
Özgür Özel’in “2.2 milyon kişi katıldı” dediği İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi’nden paylaşım yapan oyuncu "Hak, hukuk, adalet ve nefes alamayan gençler için gidiyoruz" dedi.
Selen Öztürk çocukluğundan beri babasıyla yürüdüğünü söyleyerek "İzmir'den Maltepe'ye" ifadelerini de kullandı.
Kızıl Goncalar'ın başarılı oyuncusu Maltepe'de dikkatini çeken pankartları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe’de miting düzenledi.
Mitinge, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İBB Başkanvekili, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlarıyla Sinop, Yalova, Zonguldak, Uşak, Çanakkale, Kütahya, Edirne, Ardahan, Bolu ve Bilecik il belediye başkanları katıldı.
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