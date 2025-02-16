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  4. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu! 'Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir' deyip olay pozlarını paylaştı! Yorum yağdı...

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş motorcu oldu! 'Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir' deyip olay pozlarını paylaştı! Yorum yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 18:36
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Kızıl Goncalar'ın ses getiren karakterlerinden biri olan Zeynep'e hayat veren Mina Demirtaş, gerek performansı gerekse güzelliğiyle herkesi büyüleyen bir isim. Demirtaş, şimdi de motosiklet üzerinde verdiği pozlarla gündem oldu. Ünlü ismin tarzına ve güzelliğine yorum yağdı.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar fırtınalar estirirken, dizide Zeynep karakterine hayat veren genç yetenek Mina Demirtaş, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başardı. Her sahnesiyle devleşen Mina Demirtaş, her hafta performansıyla kendinden söz ettiriyor.

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MOTORCU OLDU, TARZIYLA BÜYÜLEDİ!

Güzelliğiyle de gören herkesi büyüleyen Demirtaş'ın motosiklet üzerindeki son pozları olay oldu. Genç yetenek, "Not: Set arası trafiğe kapalı alanda çekilmiştir." notuyla motorcu tarzını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına yorum yağdı.

Tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Demirtaş'a "Çok güzelsin" , "Alevsin sen, alev" , "Bu kadar güzel olunur mu?" yorumları yapıldı. Ünlü isme beğeni yağdı...

Anahtar Kelimeler:
Mina Demirtaş
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