Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu sarı kaşlarıyla X'te gündemde! Elle için cesur pozlar...

Sıla Türkoğlu, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Hem özel hayatı hem de dizideki performansıyla adından söz ettiren oyuncu X'te gündemde.

Sıla Türkoğlu ELLE dergisi için verdiği pozlarda, sararmış kaşları ile adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı kaş modasına uyum sağlayarak bambaşka bir stil yaratan Türkoğlu, cesur tercihiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yeni imajı ve tarzıyla, dergi kapağında alışılmadık bir görünüm sergileyen Sıla Türkoğlu’nun bu değişimi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Bazı takipçileri, Türkoğlu'nun tarzını beğenirken, diğerleri ise "Umarım bu imaj sadece fotoğraf çekimi için böyledir" gibi yorumlarla tarzını eleştirdi.

Sıla Türkoğlu'nun Yeni İmajı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Yeni imajını çok beğendim! Sarı kaşlar bence ilginç ama hoş değil. Bu tarz onu daha da ön plana çıkarmış. Umarım bu sadece geçici bir değişimdir.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: