Los Angeles küle döndü! Kimi 400 kimi 500 bin dolar ödedi! Akla onlar geldi: Serenay Sarıkaya, Ali Koç ve dahası...

California, Los Angeles kentinde, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyük bir felakete yol açtı. Hollywood bölgesine sıçrayan yangın, lüks mahalleleri ve ünlülerin gösterişli villalarını küle çeviriyor.

Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi dünyaca ünlü isimlerin de içinde bulunduğu pek çok ünlü, yangın nedeniyle evlerini kaybetti. Evlerini kaybeden dünyaca ünlü isimlerin yanında bölgede Türk ünlülerin de evleri olduğu biliniyor. Sözcü'de yer alan habere göre bakın hangi isimlerin bu bölgede lüks evleri var...