Melis İşiten çekinmedi! "Sana en garip gelen fantezi" sorusuna yanıtı olay oldu: Bana gelip anlatıyorlar...

2014'te meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve 2019 yılında boşanan Melis İşiten yaptığı programla zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncu bu sefer bir Youtube programına konuk oldu.
Neyin Peşindesin'in konuğu olan İşiten "Sana en garip gelen fantezi nedir?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
"Net söyleyebilirim ben dur onun romantik bir kelime karşılığı var mı bilmiyorum ben birkaç kişinin bir arada sevişmesini kabul edemiyorum" diyerek soruya yanıt veren oyuncuya sunucu ise "Grup seks; yani bayağı kalabalık bir ortam tribün ortamı" dedi.
Melis İşiten ise utanarak "Tribün filan falan deyince çok kötü oluyor sonra ben buna gülünce de bana linçleyecekler, birkaç kişinin bir arada beraber ortak bir deneyim yaşamasına ben karşıyım. Ben patnerimden geldiğinde karşıyım çünkü ben çok kıskanırım ya ben bunu halledemem hani yapanları eleştirmiyorum herkesin kendi deneyimi..." yanıtını verdi.
Melis İşiten yapanları eleştirmediğini söyledikten sonra şu sözleri dikkat çekti:
"Bana gelip anlatıyorlar dinliyorum oha nasıl yapabiliyorsunuz diyorum nasıl kıskanmıyorsun diyorum ben seviştiğim adamları kıskanırım."
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