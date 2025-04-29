Melis İşiten çekinmedi! "Sana en garip gelen fantezi" sorusuna yanıtı olay oldu: Bana gelip anlatıyorlar...

Melis İşiten ise utanarak "Tribün filan falan deyince çok kötü oluyor sonra ben buna gülünce de bana linçleyecekler, birkaç kişinin bir arada beraber ortak bir deneyim yaşamasına ben karşıyım. Ben patnerimden geldiğinde karşıyım çünkü ben çok kıskanırım ya ben bunu halledemem hani yapanları eleştirmiyorum herkesin kendi deneyimi..." yanıtını verdi.