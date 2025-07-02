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Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti!

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı gerçekleşti. Lansmana katılan Meltem Cumbul ise tercih ettiği kırmızı kıyafetle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti!
Kubra Akalın

Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon formalarının tanıtılacağı lansmanda heyecanlıydı.

Fenerbahçe, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren formalarını taraftarın beğenisine sundu. Lansmanda sadece formalar değil Meltem Cumbul da sosyal medyada gündem oldu.

Meltem Cumbul, Fenerbahçe nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! 1

Lansmana kırmızı bir elbise seçerek katılan Meltem Cumbul sosyal medyada fena eleştirildi.

"Geçen yıl da buradaydım formaları çok merak ediyorum" diyen Meltem Cumbul'un elbisesini görenler "Bu çok şuursuzluk", "Ya çok saçma", "Gerçekten kırmızı mı?", "İnanılır gibi değil bu ne düşüncesizlik" yorumlarında bulundu.

İşte Meltem Cumbul'a dair yapılan yorumlardan bazıları:

GÖRENLER KENDİNİ TUTAMADI

Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! G1
Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! G2
Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! G3
Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! G4
Meltem Cumbul, Fenerbahçe'nin forma lansmanında seçtiği elbisenin rengiyle tepki çekti! G5
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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