Petek Dinçöz imaj değiştirdi, yorum yağdı: Güzelim sarı saçlara ne oldu?

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşandıktan sonra apar topar Miami'ye gitmişti. Oradaki hayatı kısa süren Dinçöz sonra da ülkeye dönerek gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti.
Sahnelere de geri dönen Dinçöz şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Sarı saçlarını siyaha boyatan ünlü isim takipçilerini ikiye böldü.
”Hayatıma yeni bir enerji gelsin istedim. Peruk değil, saçlarımı boyattım" diyen Dinçöz'e yorumlar da gecikmedi. Kimi şarkıcının bu halini beğenirken kimi ise "Güzelim sarı saçlara ne oldu?" dedi.
Sosyal medyada Dinçöz'ün siyah saçlı halini görenler "Sarı saç daha iyi", "Kesinlikle sarı", "Büyük hata sarıya dön" yorumları yağdı.
Petek Dinçöz'ün Kıbrıs sahnesinde seçtiği transparan detaylı kıyafeti de gözlerden kaçmadı.
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