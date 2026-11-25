Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değişikliğini ilişkin kararnamesini resmi internet sitesinden yayınladı.
Yeni görev yeri belli olan isimler arasında Yenidoğan çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin de yer aldı.
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in yeni görev yeri belli oldu.
HSK'nın 25 Kasım 2026 tarihli kararnamesi kapsamında Van Cumhuriyet Savcılığına atanan Engin, özellikle soruşturma sürecinde yaşanan tehdit olayıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.
Yavuz Engin, İstanbul'da kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen yapılanmaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı olarak tanındı.
Soruşturmada, bazı özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırılan bebeklerin ölümlerine ilişkin iddialar ve hastaneler üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürülen suç ağı mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, hazırlanan iddianameyle sanıklar hakkında dava açıldı.