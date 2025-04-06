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Şakir Paşa Ailesi'nin Rozali'si Meryem Uzerli'den Çırağan Sarayı'nda cesur pozlar

“Muhteşem Yüzyıl”da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve Şakir Paşa Ailesi'nin Rozali'si olarak ekranlara dönen Meryem Uzerli, Çırağan Sarayı'nda verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Kubra Akalın

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Rozali karakteriyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli Çırağan Sarayı'nda çekime katıldı.

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli yine hayranlarını mest etti. Arkadaşının Haute Couture Koleksiyonu için çeşitli kıyafetler giyen ve cesur pozlara imza atan Uzerli'ye beğeni yağdı.

Mynet'in Sesi

HAYRANLARINDAN BEĞENİ ALDI

Öte yandan Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde bir söyleşide yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Uzerli seçim yaptığı projelerle ilgili "Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Ve her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen içine çeken rol oluyor." dedi.

Hayattaki ilham kaynağını geleneklerinden aldığını belirten ünlü oyuncu “Gelenekler bana ailemi ve köklerimi hatırlatıyor, aynı zamanda kendimi güvende ve rahat hissetmemi sağlıyor. Bu yüzden her zaman ilhamımı burada arıyorum.” ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli tarzıyla ilgili de kendisini rahat ve mutlu hissettiren parçaları sevdiğini belirtti.

Şakir Paşa'nın yıldızı açıklamasında “Beni rahat ve mutlu hissettiren her şeyi seviyorum. Ama bu aynı zamanda duruma, mekâna ve ruh halime de bağlı. Mükemmel, zarif fırfırlı elbiseleri de çok seviyorum" dedi.

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Meryem Uzerli Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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