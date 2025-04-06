Şakir Paşa Ailesi'nin Rozali'si Meryem Uzerli'den Çırağan Sarayı'nda cesur pozlar

Uzerli seçim yaptığı projelerle ilgili "Ben bir oyuncu olarak, okurken kendimi en canlı hissettiğim karakterleri, senaryoları ve projeleri seçiyorum. Ve her zaman ilgi çekici bir şey teklif edilmiyor ama tarihi ya da modern olması önemli değil, beni duygusal olarak hemen içine çeken rol oluyor." dedi.