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  4. Sevgilisini İstanbul'daki villasına götürdü! Icardi'nin aylık 30 bin euro kirası olan evi lüks detaylarıyla dikkat çekti

Sevgilisini İstanbul'daki villasına götürdü! Icardi'nin aylık 30 bin euro kirası olan evi lüks detaylarıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.02.2025 11:42
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Bir süredir sakatlık yaşadığı için sahalarda yer almayan Icardi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi. Son dönemde boşanma haberleriyle gündeme gelen Icardi'nin evinden yaptığı kar manzaralı paylaşım dikkat çekti. İşte Icardi'nin lüks detaylara sahip evi...

Mauro Icardi, Galatasaray-Fenabahçe derbisini tribünden seyretmek için sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi. Icardi, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüşmek için Florya'ya giderken Suarez, İstanbul'un simgelerinden Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi.

Icardi ayrıca İstanbul'daki evinden kar manzaraları da paylaştı.

Mynet'in Sesi

SEVGİLİSİYLE İSTANBUL'DAKİ EVİNE GELDİ

Aylık 30 bin euro kira bedeli olan havuzlu villanın tüm masraflarını sarı-kırmızılı kulüp üstleniyor.

Yılın çoğunda evde bile kalmayan Icardi'nin lüks detaylara sahip villası merak edildi.

Doğayla iç içe bir tasarıma sahip olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi ve geniş bir sinema salonu bulunuyor.

Göktürk'te yer alan lüks villada, Mauro Icardi'nin çocuklarının vakit geçirebileceği bir oyun parkı da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi
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