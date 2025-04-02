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SON DAKİKA! Zahid Sobacı duyurdu: Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı! Adı bile geçmedi

Son dakika haberi: TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybuke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu. Resmi açıklamada Aybüke Pusat'ın adı geçmedi.

Kubra Akalın

Son dakika haberi: TRT'nin Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu.

AYBÜKE PUSAT HEMEN DİZİDEN ÇIKARILDI

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapmış ancak eleştirilince paylaşımı hemen silmişti. Ancak sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat bir kesim tarafından eleştirildi.

Mynet'in Sesi

TRT GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Aybüke Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması gerektiğini düşünenler olduğu gibi eleştirenler de vardı. Karar ise hızlıca verildi, Teşkilat dizisinin başrol oyuncu TRT dizisinden kovuldu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

TRT'NİN İLKELERİNE AYKIRILIK

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

DİZİNİN SENARYOSUNDA REVİZEYE GİDİLECEK

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat
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