SON DAKİKA! Zahid Sobacı duyurdu: Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı! Adı bile geçmedi

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.