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  4. Survivor'da Sema Dilber dansı yaptı! Dalga geçen Sema'nın o hareketi gündem oldu

Survivor'da Sema Dilber dansı yaptı! Dalga geçen Sema'nın o hareketi gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 07:29
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Survivor'da yarışmacılar dans şovları sosyal medyada konuşuluyor. Daha önce Pınar'ı darp ederek diskalifiye olan Sema Dilber dansı yaptı. O anlarda ise Pınar'ın çorabı dikkat çekti.

Survivor 2025'de bu sefer de yetenekler yarıştı. Survivor yarışmacıları dans şovlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Pınar ile büyük bir kavga eden ve Pınar'ı darp ederek diskalifiye edilen Sema kendisine yapılan o göndermeyi unutmadı.

Pınar, daha önce Dilber elbisesiyle dans eden Sema'ya Instagram hesabı üzerinden göndermede bulunmuştu.

Geçen sene Pınar'ın Dilber göndermesini düşünerek dansını da Dilber dansı seçen Sema sosyal medyayı salladı.

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Sema yarışmada Dilber dansı yaparak adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ve Hadise'nin özel isteği ile Sema Aydemir 'Dilber' performansıyla gündeme geldi.

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Ancak dans sırasında bir detay da gözlerden kaçmadı.

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Sema'nın kavgalı olduğu Pınar'ın Dilber çoraplarına sosyal medyada pek çok yorum vardı. Pınar'ın bu hareketi eleştirilirken Sema'nın Dilber dansına ise "Şov yaptı", "Efsaneydi", "Kadın bu geceye emek vermiş" yorumları yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Sema Aydemir Survivor 2025
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