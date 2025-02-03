Survivor'da Sema Dilber dansı yaptı! Dalga geçen Sema'nın o hareketi gündem oldu

Survivor 2025'de bu sefer de yetenekler yarıştı. Survivor yarışmacıları dans şovlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Pınar ile büyük bir kavga eden ve Pınar'ı darp ederek diskalifiye edilen Sema kendisine yapılan o göndermeyi unutmadı.

Pınar, daha önce Dilber elbisesiyle dans eden Sema'ya Instagram hesabı üzerinden göndermede bulunmuştu.

Geçen sene Pınar'ın Dilber göndermesini düşünerek dansını da Dilber dansı seçen Sema sosyal medyayı salladı.

Sema yarışmada Dilber dansı yaparak adından söz ettirdi. Acun Ilıcalı ve Hadise'nin özel isteği ile Sema Aydemir 'Dilber' performansıyla gündeme geldi.

Ancak dans sırasında bir detay da gözlerden kaçmadı.

Sema'nın kavgalı olduğu Pınar'ın Dilber çoraplarına sosyal medyada pek çok yorum vardı. Pınar'ın bu hareketi eleştirilirken Sema'nın Dilber dansına ise "Şov yaptı", "Efsaneydi", "Kadın bu geceye emek vermiş" yorumları yağdı.