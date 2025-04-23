Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı kutlanıyor

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında açılmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, bir kez daha birlik, beraberlik ve neşe içinde karşılanıyor.
Sanat dünyasının tanınan isimleri de bu anlamlı günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan’da, ünlü isimlerşu paylaşımları yaptı:
Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi. Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve özlemle... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105'inci yılı kutlu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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