Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları! Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı kutlanıyor

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı tüm Türkiye’de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında açılmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, bir kez daha birlik, beraberlik ve neşe içinde karşılanıyor.

Sanat dünyasının tanınan isimleri de bu anlamlı günü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan’da, ünlü isimlerşu paylaşımları yaptı: