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Uzak Şehir 14. bölümde Alya Cihan'ın metresiyle yüzleşti! "Gizli saklı görüşüyoruz" | Sosyal medya yıkıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 08:56
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Uzak Şehir 14. bölümde neler oldu merak edilirken dizinin fanları sosyal medyada yaşananları konuştu. Uzak Şehir 14. bölümde Alya kocası Cihan'ın metresi Mine'nin evine gitti ve duydukları karşısında şoke oldu. Cihan ise eve gelince Alya'nın bakışları sosyal medyayı salladı. İşte Uzak Şehir 14. bölüm finalinde yaşananlar...

Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir'in 14. bölümü yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu Uzak Şehir son bölümde yine olaylar ardı ardına yaşandı. En öne çıkan olay ise Cihan'ın metresi ve Alya'nın bir anlamda yüzleşmesiydi. İşte Uzak Şehir 14. bölümde yaşananlar ve sosyal medyada yapılan yorumlar...

Mynet'in Sesi

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜMDE NE OLDU?

Karantina bölgesinden dönen Mine, hastanede Alya ile karşılaştı. Boynundaki kolyeye dikkat eden Mine, Cihan'ın hediyesi olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine, Alya’ya doğru bir adım attı. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine’nin teklifini kabul etti. Alya Mine'nin evine oturmaya gittiğinde aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Alya "Ben evli bir kadınım herhangi birinin yakışıklı olup olmaması beni ilgilendirmiyor" deyince Mine evli bir adamla birlikte olduğunu ama bu olayda kendisinin mağdur olduğunu anlatarak "Dışarıdan bakınca çok çirkin gelebiliyor olabilir kulağa ama içeride durumlar farklı. Bu hikayenin mağduru benim" dedi.

Mine "Aşık olduğum adamın ailesi beni kabul edemedi kendisi de başka bir kadınla evlenmek zorunda kaldı günün sonunda. Aldatılan ben oldum yani. Sonra beni de bırakamadı. Böyle devam etti; ben de hayat kurtaran metres oldum" diyerek Alya'yı şoke etti.

Mine devamında "Geliyor buraya böyle burada buluşuyoruz gizli saklı. Sonra arkasına bile bakmadan çekip kapıyı gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz?" dedi.

O anlarda kapı çaldı ve gelen Cihan'dı... Alya kapıyı açmak için harekete geçti ve kapıyı açınca kocası Cihan ile karşılaştı ve derin bir nefes çekti. Durumu anladığı düşünülen Alya sosyal medyayı da salladı.

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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