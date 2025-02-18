Uzak Şehir 14. bölümde Alya Cihan'ın metresiyle yüzleşti! "Gizli saklı görüşüyoruz" | Sosyal medya yıkıldı

Alya "Ben evli bir kadınım herhangi birinin yakışıklı olup olmaması beni ilgilendirmiyor" deyince Mine evli bir adamla birlikte olduğunu ama bu olayda kendisinin mağdur olduğunu anlatarak "Dışarıdan bakınca çok çirkin gelebiliyor olabilir kulağa ama içeride durumlar farklı. Bu hikayenin mağduru benim" dedi.