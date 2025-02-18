Uzak Şehir 14. bölümde Alya Cihan'ın metresiyle yüzleşti! "Gizli saklı görüşüyoruz" | Sosyal medya yıkıldı

Reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir'in 14. bölümü yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde olduğu Uzak Şehir son bölümde yine olaylar ardı ardına yaşandı. En öne çıkan olay ise Cihan'ın metresi ve Alya'nın bir anlamda yüzleşmesiydi. İşte Uzak Şehir 14. bölümde yaşananlar ve sosyal medyada yapılan yorumlar...
Karantina bölgesinden dönen Mine, hastanede Alya ile karşılaştı. Boynundaki kolyeye dikkat eden Mine, Cihan'ın hediyesi olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine, Alya’ya doğru bir adım attı. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine’nin teklifini kabul etti. Alya Mine'nin evine oturmaya gittiğinde aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Alya "Ben evli bir kadınım herhangi birinin yakışıklı olup olmaması beni ilgilendirmiyor" deyince Mine evli bir adamla birlikte olduğunu ama bu olayda kendisinin mağdur olduğunu anlatarak "Dışarıdan bakınca çok çirkin gelebiliyor olabilir kulağa ama içeride durumlar farklı. Bu hikayenin mağduru benim" dedi.
Mine "Aşık olduğum adamın ailesi beni kabul edemedi kendisi de başka bir kadınla evlenmek zorunda kaldı günün sonunda. Aldatılan ben oldum yani. Sonra beni de bırakamadı. Böyle devam etti; ben de hayat kurtaran metres oldum" diyerek Alya'yı şoke etti.
Mine devamında "Geliyor buraya böyle burada buluşuyoruz gizli saklı. Sonra arkasına bile bakmadan çekip kapıyı gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz?" dedi.
O anlarda kapı çaldı ve gelen Cihan'dı... Alya kapıyı açmak için harekete geçti ve kapıyı açınca kocası Cihan ile karşılaştı ve derin bir nefes çekti. Durumu anladığı düşünülen Alya sosyal medyayı da salladı.
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