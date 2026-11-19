'Amin Reis' olarak ünlenen TikTok fenomeni Gizem Yıldız viral olan videosunu tekrar paylaştı. "Valla bütün ülkeye amin dedirttik. Sanki dersin oramızı buramızı açtık. Adam akıllı bir amin dedik, bütün ülkeye dert olduk" diyen Gizem Yıldız'ın viral videosundaki eski hali dikkat çekti.



Fenomenin değişimine dair yorumlar da gecikmedi. Amin Reis olarak tanınan Gizem Yıldız'a "Oha burnu bambaşka olmuş", "Estetik sen nelere kadirsin", "Kız evrime gol attı" yorumları yapıldı.

Fenomen Gizem Yıldız ünlendikten sonra, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüşmüştü. O süreçte fenomenin yüzü de yanmış ve zor bir süreç geçirmişti.

Gizem Yıldız cilt bakımı yaptırınca yüzünün yanması sonrası "Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı" demişti. Fenomenin bir süre sonra yüzündeki yaralar geçmişti.