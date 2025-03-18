Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'in yatak sahnesi sosyal medyayı salladı! "Çok keyifli reytingleri hak ediyor""

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir dizisi, oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla dikkat çekiyor. Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Uzak Şehir 18. bölümüyle yine adından söz ettirdi.

Başrollerde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin son bölümü yine sosyal medyayı salladı.

Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen 'Uzak Şehir', reytinglerde yeni bir rekora imza atarak total izleyici grubunda 16,15 reyting 40,60 izlenme payı, AB kategorisinde 12,35 reyting 33,52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,49 reyting ve yüzde 38,46 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

UZAK ŞEHİR 18. BÖLÜM

Cihan'ın 18. bölümde Alya'ya yeni bir yatak alması dikkat çekti. Alya koltuğunu istediği için yerde yatınca Cihan bu duruma sinirlenerek Alya'yı yatağa zorla yatırdı.

Cihan Alya'ya "Şurada yat diyorum yatacaksın! Burada yatacaksın geç şu yatağa" deyince Alya ise "Koltuğumu istiyorum inat değil mi" dedi.

Uzak Şehir'deki bu sahnelere sosyal medyada "Çok iyi sahne", "Oyunculuklar şahane", "Reytingleri hak ediyorlar" yorumları geldi.