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Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu? Ölüm sahnesi sosyal medyayı salladı

Uzak Şehir 12 Nisan'da yayınlanan bölümde Fikriye'nin vurulması seyirciyi şaşırttı. Uzak Şehir Fikriye diziden ayrılıyor mu sorusu merak edilirken Nursel Köşe hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Kubra Akalın

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir son bölümü 12 Nisan akşamı yayınlandı. Uzak Şehir son bölümde düşmanını köşeye sıkıştıran Fikriye, Alya'nın araya girmesiyle elindeki silahı düşürdü. Bu durumu fırsata çeviren Halis, Fikriye'yi vurdu. Bu sahneden sonra Uzak Şehir Fikriye öldü mü, diziden ayrılıyor mu soruları araştırılmaya başlandı.

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FLASHBACK SAHNELERİNDE OLACAK

Normal şartlarda sezon sonuna kadar dizide kalması beklenen Nursel Köse'nin Uzak Şehir'e veda edeceği gündeme gelmişti. Nursel Köse'nin vedası, senaryodaki değişiklikler nedeniyle öne çekildi. Oyuncunun diziden ayrılacağı haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Ancak Köse vedasının ardından flashback sahneleriyle de dizide yer alacak.

Öte yandan Uzak Şehir son bölümde Fikriye'nin vurulduğu ve Alya'nın annesine sarıldığı anlar seyircinin yüreğini dağladı. Seyirci iki oyuncunun başarısına beğeni yağdırırken şu paylaşımlar öne çıktı.

Mynet'in Sesi

SEYİRCİYİ ÜZEN VEDA

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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